Ongeneeslijk zieke Taco zwemt de Swim to Fight Cancer in Middelburg: ‘Hoe lang ik nog heb, weet niemand’

Taco van Hees (57) zit in zijn ‘leukedingentijd’, zoals hij het zelf graag noemt. Reservetijd klinkt zo negatief en zo is de goedlachse Middelburger niet ingesteld. Toch is het de harde waarheid: hoe lang Taco nog heeft, weet niemand. Ook zijn oncoloog niet. Daar te veel over nadenken, doet hij liever niet. In plaats daarvan zwemt hij mee, om geld op te halen voor kankeronderzoek. ,,In februari 2019 werd ik voor de eerste keer met de diagnose darmkanker geconfronteerd. Na een intensieve chemokuur werd ik ‘schoon’ verklaard. In 2021 was de kanker terug, ook toen werd de kanker succesvol verwijderd.”