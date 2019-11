Ongelukken op A58 door plotselinge winterse bui

Automobilisten werden rond 19.15 uur overvallen door hevige winterse neerslag, waardoor de rijbaan in een mum van tijd wit en spekglad was. Bij Nieuw- en Sint Joosland raakten in de richting van Goes enkele auto's van de weg. De linkerrijbaan was tijdelijk afgesloten om de auto's te bergen, dat leidde tot een file van enkele kilometers. Tenminste een persoon moest naar het ziekenhuis.