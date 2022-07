Maar liefst 12.000 vierkante meter grond ligt er rond zijn huis in Baarland. En op die grond een almaar groeiend aantal dieren. Het ligt er bezaaid met konijnenkeutels; overal in de grond hebben ze gaten gegraven. Een maaier heeft Traas niet nodig. De brandganzen, die hier even een zomerstop houden, hebben het gras gemillimeterd. En vlak ook de schapen niet uit. Fris geschoren scharrelen ze in hun zomerjasjes een beetje rond bij de sloot onder de zeedijk. Het moge duidelijk zijn: Traas, wijd en zijd bekend als ongediertebestrijder, is een groot dierenvriend. Wat is ongedierte nou eigenlijk anders, filosofeert hij, dan een dier dat je op een bepaalde plek niet wil hebben? Pas dán wordt een dier een plaagdier. Van - bijvoorbeeld - een mediterraan draaigatje kun je behoorlijk last hebben. En dan is Traas de man. ,,Vroeger had je alleen te maken met ratten, muizen, af en toe een kakkerlak. Nu heb je bedwantsen, aziatische hoornaars, halsbandparkieten en andere exoten. Nieuwe plaagdieren vragen om nieuwe bestrijdingsmethoden. Ik ben eigenlijk altijd aan het bijleren”, zegt de voorzitter van brancheorganisatie voor ongediertebestrijders PLAN, terwijl hij een van zijn kippen aait.