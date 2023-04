Ondo vecht voor handhaving (en dit zijn de scenario's)

Kiwanis Walcheren geeft ‘Oude Stad’ en Hoogerzael duwtje in de rug

De Walcherse speeltuinverenigingen Schelkwartier in Vlissingen (voorheen Oude Stad) en speelhof Hoogerzael in Middelburg krijgen een gift van Kiwanis Walcheren, een netwerk van vrijwilligers dat zich inzet voor kinderen in binnen- en buitenland.