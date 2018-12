Onderzoeksraad noemt lauwe reacties op rapport nucleaire veiligheid ‘teleurstellend’

Het rapport werd in januari gepubliceerd. De Onderzoeksraad keek naar de samenwerking rond de kerncentrale in Borsele, de Belgische centrales in Doel en Tihange, en Emsland in Duitsland. ,,De Onderzoeksraad concludeert dat de samenwerking op papier deels is geregeld, maar als zich daadwerkelijk een kernongeval voordoet, deze waarschijnlijk niet goed zal verlopen”, was de belangrijkste conclusie. Vooral de informatievoorziening aan het publiek moet beter en eenduidiger.