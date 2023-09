Onderzoeksjournalisten KRO-NCRV strijken neer in Vlissingen: ‘Wat kunnen we voor u uitzoeken?’

Het programma Pointer is neergestreken in een leegstaand winkelpand in de Walstraat. Buiten staat een grote poster met de tekst: Dat moeten ze eens uitzoeken. Kom binnen of stuur een bericht. Binnen staat een grote studiotafel. Coördinator Pim Peterse van Pointer: ,,Deze tafel stond voorheen in de studio van talkshow M. Nu is hij omgebouwd tot Pointer-tafel.”