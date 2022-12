Onderzoek: Zeeuwen zijn gelukkigste Nederlanders

Zeeuwen zijn over het algemeen behoorlijk gelukkig: gemiddeld geven ze hun leven een 8,4, het hoogste rapportcijfer van alle Nederlanders. Ook het geluksgevoel over hun eigen jeugd ligt hier met een 7,4 niet ver vandaan. Het blijkt uit onderzoek van Direct Research onder ruim duizend Nederlanders van 18 jaar en ouder in december 2022 in opdracht van de Nationale Postcode Loterij.

Hoewel Nederlanders te boek staan als nuchter, hebben ze toch ook een melancholische inslag, blijkt uit het onderzoek. Twee op de drie (64%) hebben warme gevoelens bij de plek waar ze zijn opgegroeid en een kwart (25%) verlangt er zelfs naar terug. Deze kerst viert meer dan de helft (52%) eerste kerstdag in de gemeente waar hij of zij is opgegroeid. Zeeuwen en Groningers zijn van alle Nederlanders kritischer, zij geven de stad of het dorp uit hun jonge jaren respectievelijk een 6,8 en 6,9.

Poll Ik ben gelukkig Eens

Oneens Ik ben gelukkig Eens (76%)

Oneens (24%)

Nederlanders zijn over het algemeen tevreden over hun jeugd, maar niet iedereen is over één kam te scheren. Zeeuwen geven hun jeugd een 7,4, terwijl mensen die hun jonge jaren doorbrachten in Drenthe die beoordelen met een 8,1.

In de beleving van het huidige geluk zitten ook regionale verschillen. Waar Friezen een 7,2 als rapportcijfer geven, beoordelen Zeeuwen dit met een 8,4, het hoogst van alle Nederlanders. Er zijn overigens wel verschillen in de geluksbeleving tussen mannen en vrouwen. Hoewel het niet mijlenver uit elkaar ligt, voelden mannen zich vroeger gelukkiger dan vrouwen (7,8 tegenover 7,4). Ook over hun huidige gelukstatus zijn mannen positiever (7,8) dan vrouwen (7,6).