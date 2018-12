Onderzoek naar misdrijf in Kloosterzande in volle gang

Toekomst Knokke Boat onzeker door verplicht vaarbewijs

14:18 CADZAND-BAD - De wateractiviteiten die Knokke Boat vanuit de jachthaven in Cadzand-Bad aanbiedt, worden praktisch onmogelijk. De haven in- of uitvaren zonder vaarbewijs, mag definitief niet. Het bedrijf zoekt manieren om toch in Cadzand-Bad te kunnen blijven, maar de tijd begint te dringen.