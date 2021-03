Onderzoek naar Azimi's loopt al meer dan twee jaar - en is voorlopig nog niet klaar

Dakplaten dreigden van gebouw op boulevard Vlissingen te waaien, omwonenden geadvi­seerd om binnen te blijven

11 maart VLISSINGEN - De zware storm die over Zeeland raast, heeft vlak na de middag het hoogtepunt bereikt. In Vlissingen werden zeer zware windstoten tot maar liefst 112 km/uur gemeten. In Vlissingen is de boulevard urenlang afgesloten vanwege losliggende dakplaten.