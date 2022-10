Onderzoek na dood van orka duurt weken: ‘grootste vraag is waarom ze is gestrand’

De 5,5 meter lange vrouwtjes-orka, die zaterdag stierf in Cadzand, is zondagochtend in Utrecht binnengebracht. ,,De grote vraag is natuurlijk waarom de orka is gestrand. Dat is wat we met onderzoek proberen te achterhalen”, zegt Lonneke IJsseldijk, onderzoeker bij de faculteit Diergeneeskunde. ,,We kijken of er tekenen van ziekte zijn. Ook kijken we naar of en wat het dier gegeten heeft. We weten nog niet wanneer we resultaten van het onderzoek hebben, dat hangt af van wat we zullen vinden.” De orka wordt ontleed en alle organen worden onderzocht.