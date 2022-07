Onderzoek: Belgen bezitten meer Zeeuwse landbouwgrond dan gedacht

Het Belgische grondbezit is nóg groter dan gedacht, ontdekten de onderzoeksjournalisten. Uit gegevens van het Kadaster bleek eerder al dat in Oost-Zeeuws-Vlaanderen 15 tot 20 procent in Belgische handen is. Maar daarnaast zijn er Belgische investeerders die grond aankopen via Nederlandse bv’s. Zij komen in de statistieken niet naar voren als buitenlandse grondeigenaren.