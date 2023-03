Onderwijsinspectie oordeelt vernietigend over Zierikzeese basisschool Binnen de Veste

Goes start proef met doneerrin­gen voor plastic flesjes: goed voor de armere medemens en tegen de afvalberg

De gemeente Goes gaat doneerringen plaatsen op prullenbakken. In die ringen kunnen plastic statiegeldflesjes worden gezet. De bedoeling is dat anderen (daklozen of mensen met een krappe portemonnee) die flesjes meenemen en inleveren voor statiegeld.