Onderwijsinspectie beoordeelt Isaac Beeckman Kapelle als ‘zeer zwak’

Alle scholen in Nederland worden eens in de vier jaar onderzocht door de inspectie. Tussentijds bekijkt deze of er aanleiding is om een extra onderzoek in te stellen. Dat gebeurde deze zomer bij de Isaac Beeckman Academie. Het oordeel is keihard: zeer zwak. Die kwalificatie legt de Inspectie niet vaak op, zeker niet in Zeeland.