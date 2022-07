Onderwater zetten Hedwige lastig te slikken pil voor Zeeuwse politiek

Het dagelijks provinciebestuur (Gedeputeerde Staten) deelt de conclusie van het kabinet dat er geen gegronde redenen te vinden zijn om de ontpoldering op de valreep te stoppen. En al zou de provincie dat willen, ze maakt geen kans bij de rechter. GS baseert dit op een juridische analyse, metingen en overleg met de minister van Natuur en Stikstof, is te lezen in een brief aan Provinciale Staten.

De vraag is of het boek Hedwige voor Provinciale Staten nu gesloten is. De brief staat op agenda van de Statenvergadering van 22 juli. Maandag bepalen de meeste politieke partijen hun standpunt. Het zal een lastig te slikken pil zijn. Een aantal partijen is nooit enthousiast geweest over het natuurherstelproject. Daar zijn zorgen over de vervuiling van de Schelde met PFAS bijgekomen.