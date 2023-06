Onderscheiding voor ambassadeur Vermerris van Kapelle; ‘Ik vind dit zo geweldig’

De blij verraste Vermerris kreeg haar onderscheiding in het restaurant van Cederhof. En dat is een heel toepasselijke locatie, want in 1977 opende zij hetzelfde verzorgingshuis nog als wethouder. ,,Ik vind het daarom ook ontzettend leuk dat ik deze onderscheiding in dit gebouw krijg. Ik heb het destijds geopend en ook over de nieuwbouw, die er nu aankomt, heb ik mee mogen denken.”