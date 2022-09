Ondernemer Won Yip: ‘Mijn jeugd is samen te vatten in één woord: werk. We wisten niet beter’

Vanuit zijn penthouse op de Amsterdamse Pontsteiger, het ‘duurste appartement van Nederland’, kijkt horecaondernemer Won Yip uit over de stad. Ongemak over zijn rijkdom voelt hij niet. ,,Ik heb hier hard voor gewerkt.”

Won Yip werd geboren in Brabant en groeide op in Zeeland. In Vlissingen hadden zijn ouders een Chinees restaurant, China Garden. Later kwam daar een tweede bij. ,,New China Garden. Je hoeft niet ingewikkeld te doen. Mijn jeugd valt samen te vatten in één woord: werk. Het was geen vraag, we wisten niet beter.”

Op welke leeftijd begon dat?

,,Zeven jaar? Afwassen, knoflook en uien pellen, wortels schoonmaken. Moederdag, kerst, Pasen – die dagen bestonden niet. Dat was voor andere mensen, die kwamen dan bij ons eten.”

Na de mavo bezocht Won Yip kortstondig de havo. ,,Dat was in de fase dat ik het beter wist dan mijn ouders. Mijn moeder kwam uit de stad, uit Shanghai, mijn vader was een boer. Zij vond dat ik meer opleiding moest hebben, hij vond dat ik door hier te wonen al meer perspectief had dan een boer op het platteland in China. Ik zag dat mijn vader naar Nederland kwam en zonder opleiding dertig jaar later in een vrijstaand huis woonde. Ik had een toekomst voor ogen en vond dat ik daar geen opleiding voor nodig had.”

Hoe zag u die toekomst?

,,Geld verdienen.”

Hoe wilde u dat doen?

,,Hard werken. Ik heb alles gedaan wat je in Zeeland kon doen: vis wegen en sorteren, vanaf mijn vijftiende in een discotheek glazen ophalen. Onderaan beginnen en elk jaar een treetje hoger. En je ogen en oren goed open houden.”

Op uw negentiende kocht u in Zeeland een café. Werd dat raar gevonden?

,,Heel raar. Ik had twee jaar bij mijn ouders gewerkt en leende op verschillende plekken geld, zonder dat die mensen het van elkaar wisten. Ik wilde de horeca in en moest ergens beginnen. Koken kon ik niet, bier tappen wel. Pubbles heette het, voor die tijd een trendy café op de Grote Markt in Goes.”