Onder water zit het niet goed in de Oosterschelde

D66-Europarle­men­ta­riër wil actie tegen oneerlijke concurren­tie Belgische ziekenhui­zen

16 mei VLISSINGEN - Europarlementariër Sophie in ‘t Veld (D66) wil dat de Europese Commissie actie onderneemt tegen de oneerlijke concurrentiepositie van Belgische ziekenhuizen in de grensstreek met Zeeuws-Vlaanderen. Dat staat in een brief die zij vandaag aan de commissie heeft gestuurd.