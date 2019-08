Onbekende dode vrouw begraven in Terneuzen

Jubilerend ZomerFilm Hulst wordt steeds groter, ‘maar we willen hier nooit weg’

15:38 HULST - In tien jaar tijd is het uitgegroeid tot een van de grootste evenementen van de gemeente Hulst. ZomerFilm breidt voor de jubileumeditie van vrijdag en zaterdag uit met kinderfilms overdag en veertig kortfilms in containers. ,,We zullen nooit verhuizen.”