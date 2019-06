Omwonenden zijn de oren, ogen en neuzen van de politie in strijd tegen drugscriminaliteit

OUD-VOSSEMEER - Voor iedereen die met de productie van en handel in drugs aan de kost komt, vormen oplettende omwonenden en voorbijgangers een risico. Drugsfabrikanten zijn kampioenen in het isoleren van hun panden en het zuiveren van de lucht. Kieren worden gedicht met purschuim, met chemische en wietdampen vervuilde lucht wordt afgevoerd via koolstoffilters. Allemaal om te voorkomen dat de buitenwereld wat merkt van hun activiteiten.