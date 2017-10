Jodiumpillen vanaf 10 oktober in de brievenbus van tienduizenden Zeeuwen

8:47 VLISSINGEN - De rijksoverheid verspreidt vanaf 9 oktober gratis jodiumpillen in Zeeland voor het geval een kernramp plaatsvindt bij de centrales Doel of Borssele. In totaal ontvangen zo'n 1,2 miljoen gezinnen in Nederland de tabletten.