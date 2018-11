Omvangrijke dumping drugsafval in Biervliet en Sluiskil

Rekenkamer: Provincie had exploita­tie veerboot Vlissingen-Bres­kens beter moeten aanbeste­den

9:45 VLISSINGEN - De provincie Zeeland had in 2014 de exploitatie van het fietsvoetveer tussen Breskens en Vlissingen beter kunnen aanbesteden. Dat concludeert Rekenkamer Zeeland in een rapport vandaag. Tijdsdruk en slecht reageren op de lauwe reacties vanuit de markt zijn de voornaamste kritiekpunten.