Omgeving Sportpaleis Antwerpen wordt veiliger na een moord te veel

Julie vertrok zaterdag 4 mei vanuit haar woonplaats Schilde naar Antwerpen. Daar had ze afgesproken met haar vriendinnen. Bij de Gabriël Theunisbrug trok Steve Bakelmans haar van de fiets. Daarna vermoordde hij Julie. Bakelmans was een Antwerpse dakloze met een lijvig strafblad. In juni 2017 kreeg hij vier jaar cel voor een verkrachting, maar Bakelmans ging in beroep. De rechter besloot hem in afwachting van die procedure niet op te sluiten. Zo kon hij in mei vorig jaar vrij rondlopen. Het zorgde voor een zoveelste schandaal bij de Belgische justitie.