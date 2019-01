OM: ‘Vrouw verzon aangifte ernstig zedenmisdrijf Middelburg’

20 januari: Groene voornemens­wan­de­ling in Braakman

15:03 Staatsbosbeheer houdt zondag 20 januari voor de eerste keer een ‘Groene voornemens wandeling’ in Braakman-Noord. Tijdens de wandeling zijn er verschillende stiltemomenten. De deelnemers kunnen dan genieten van de stilte of stil staan bij hun goede voornemens voor het nieuwe jaar. Terug bij de Braakmanboerderij aan de Braakmanweg wacht een kampvuur met een warm drankje en wat lekkers. De tocht van 6 kilometer begint om 13.00 uur. Deelname is 10 euro per persoon, kinderen 7,50. Meer informatie via A.Pattipeilohij@staatsbosbeheer.nl.