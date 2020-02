OM verwijt Hulster cafébazen gebrek aan zorg en eist taakstraffen

Het is vrijdag de 13 januari in 2017 als twee Belgen het café binnenstappen. Ze hebben zin in een feestje en geven een rondje. Eén van hen heeft een Chihuahua bij zich en begint wat te klieren. Er worden wat mensen weggeduwd, ze beginnen van bezoekers bier af te pakken en vragen erom om tot de orde te worden geroepen. En dat gebeurt ook.

De ene Belg blijkt meer dan genoeg te hebben gedronken en wordt buiten gezet. Daar gedraagt hij zich agressief. Het hondje wordt naar binnen het publiek in gegooid en de uitbaters bellen de politie. De dwarse Belg werkt niet bepaald mee en wordt letterlijk het politiebusje in gegooid. Met de tweede Belg gaat het minder goed. Hij kan nauwelijks op zijn benen staan en wordt buiten op het verwarmde terras onder de luifel gezet. ,,Wat moeten we met die man doen, kunnen jullie hem niet meenemen?‘’, vragen de twee Van D’s aan de politie. ,,Zet hem maar aan de overkant en bel een taxi of zo, is het antwoord. En zo zit de Belg in de neervallende natte sneeuw en korrelhagel drijfnat en koud te worden. Iemand belt 112 en hij verdwijnt onderkoeld op de ic-afdeling van een ziekenhuis. ,,We hebben gedaan wat de politie ons heeft opgedragen’’, is het verweer.