OM: Sandra H. bracht Ichelle van de Velde door verstikking om het leven

Het Openbaar Ministerie denkt dat de 29-jarige Ichelle van Velde uit Oostburg door verstikking om het leven is gebracht door de 46-jarige Sandra H. Dat is donderdag duidelijk geworden tijdens een voorbereidende zitting in de Middelburgse rechtbank.

Voor de zevende, tussentijdse zitting in de rechtbank kwam het Openbaar Ministerie met een gewijzigde tenlastelegging, met nieuwe informatie over de twee aanklachten die er tegen H. liggen. Het OM denkt dat H. Ichelle geduwd heeft, waardoor ze bewusteloos raakte. Vervolgens zou ze Ichelles keel hebben dichtgeknepen.

Het tweede feit dat H. wordt verweten, is het wegmaken van het lichaam. Volgens het OM gebeurde dat ‘in vereniging’, maar wordt alleen H. daarvoor verantwoordelijk gehouden. Dat heeft zo goed als zeker te maken met het feit door wíe ze werd geholpen. H. liet tot twee keer toe één van haar minderjarige zoons zakken en dozen in haar auto leggen. De zoon had toen geen idee wat hij versleepte.

Sandra H. zit al ruim anderhalf jaar in de gevangenis omdat het Openbaar Ministerie haar verdenkt van moord op Ichelle van de Velde en het laten verdwijnen van haar in stukken gezaagde lichaam. Na haar arrestatie op 9 februari 2021 gaf H. toe dat ze meer wist over Ichelles verdwijning, maar dat ze louter in opdracht van een ander had meegeholpen met wegmaken van lichaamsdelen. Dat verhaal hield H. vijftien maanden vol en toen kwam ze in mei van dit jaar alsnog met een bekennende verklaring. Advocate Pieter van de Kerkhof zei in juni van dit jaar, dat het zijn cliënte veel moeite kostte om te bekennen.

Verhoor met virtual reality-bril

H. verbleef na haar aanhouding maandenlang in een Limburgse cel, maar is inmiddels overgebracht naar de Penitentiaire Inrichting in Zwolle. Ze zit daar nu op de PPC-afdeling, waar gedetineerden extra psychiatrische zorg kunnen krijgen. H. legde in juli van dit jaar een nieuwe verklaring af bij de rechter-commissaris, waarbij ze door middel van een virtual reality-bril op afstand ‘terugkeerde’ naar de plaats delict in Oostburg.

De 29-jarige Ichelle van de Velde verdween in december 2020 spoorloos en werd pas gevonden na H’s aanhouding. In haar winkel waren sporen van Ichelles bloed gevonden en warrige berichten die met Ichelles telefoon waren verstuurd, hadden haar verdacht gemaakt. Beide vrouwen kenden elkaar, omdat ze een winkel hadden in de Burgemeester Erasmusstraat in Oostburg. H. woonde destijds in Aardenburg met haar gezin. H’s partner, met wie ze in scheiding lag, en Ichelle hadden in de tijd van haar verdwijning gevoelens voor elkaar. Na meerdere zoektochten werd het Ichelles lichaam teruggevonden in het uitwateringskanaal tussen Sluis en Retranchement.

Het OM gaat ervan uit dat het onderzoek naar de precieze toedracht op tijd is afgerond zodat de inhoudelijke behandeling van de zaak-Ichelle in november kan plaatsvinden. De rechtbank heeft twee dagen gereserveerd: 8 en 9 november. De rechtbank stelt op die dagen ook een livestream-verbinding beschikbaar. Sandra H, die nog geen enkele keer bij een tussentijdse zitting aanwezig was, is verplicht om dan aanwezig te zijn.

