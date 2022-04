OM: Jongen (15) uit Steenbergen verdacht van moord op 15-jarige Tim uit Middelburg

Beide jongens zitten opgesloten sinds 12 januari, de dag dat Tim van der Steen in het ziekenhuis in Rotterdam bezweek aan zijn verwondingen. De jonge Middelburger was drie dagen eerder neergestoken bij de Meanderflat in de wijk Dauwendaele en met zware verwondingen afgevoerd. De tiener was meerdere keren gestoken met een scherp voorwerp. ,,Tim is gewoon afgeslacht’’, zei Tims moeder eerder deze week in een interview met deze krant.

Volgens het Openbaar Ministerie hebben de broers Tim van der Steen opzettelijk van het leven beroofd. Ze worden verdacht van ‘moord in vereniging’.

De uit huis geplaatste broers verbleven tijdens hun arrestatie in de woning van hun moeder in Middelburg, vlakbij de plaats waar het drama zich voltrok. De oudste verdachte (toen 16, nu 17) woonde officieel in Rilland en de jongste (15) in Steenbergen.

Wat er zich drie maanden geleden precies afspeelde bij het fietspad de Overloper in Middelburg is nog niet bekendgemaakt. In de Middelburgse rechtbank diende donderdagmiddag een voorbereidende zitting tegen de twee verdachten, maar de deuren bleven gesloten. Bij wet is bepaald dat minderjarige verdachten vanwege hun kwetsbaarheid moeten worden beschermd.

Volledig scherm Tims vrienden André en Kyrillos bij de rechtbank in Middelburg. Ze waren gekomen om de nabestaanden te steunen. © Eldridge Pentury De zitting werd bijgewoond door nabestaanden van Tim. Buiten de rechtbank stonden Tims vrienden Kyrillos (16), André (17), Mo (17) en Ayan (16) om de familie een hart onder de riem te steken. ,,We wisten dat de zaak besloten zou zijn, maar we wilden toch komen om de familie te steunen’’, zegt Kyrillos, die net als André een hoodie draagt die speciaal voor Tims afscheid was gemaakt.

Jeugdstrafrecht

Vanwege hun jonge leeftijd wordt op de twee verdachten het jeugdstrafrecht toegepast, dat afwijkt van het strafrecht voor volwassenen. Bij de strafmaat wordt sterk gekeken naar ‘heropvoeding en een tweede kans’ van verdachten. In sommige gevallen kan de rechter op 16- of 17-jarige het volwassenstrafrecht toepassen. Of dat in deze zaak gebeurt, wordt later pas bekend.

Voor tieners van 12 tot en met 15 jaar is de maximale straf bij een ernstig strafbaar feit één jaar jeugddetentie en plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen (PIJ), wat vergelijkbaar is met tbs voor volwassenen. De zogeheten PIJ-maatregel wordt opgelegd aan jonge personen bij wie sprake is van een ontwikkelingsstoornis of psychische aandoening

Aan 16- en 17-jarigen kunnen maximaal 2 jaar jeugddetentie en de PIJ-maatregel worden opgelegd. In eerste instantie geldt de PIJ voor de duur van drie jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk. Bij een gewelds- of zedenmisdrijf kan de maatregel worden worden verlengd tot vijf jaar, waarbij het laatste jaar voorwaardelijk is.

De volgende voorbereidende zitting in de zaak-Tim van der Steen vindt plaats op 21 juni 2022. De datum voor de inhoudelijke zitting is nog niet bekend. Alle zittingen vinden achter gesloten deuren plaats.

