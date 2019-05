OM in hoger beroep tegen straffen voor ‘inbrekersfamilie’ na strooptocht langs de kust

Meer onderzoek naar voedselke­ten Ooster­schel­de

18:11 MIDDELBURG - Rijkswaterstaat gaat onderzoeken hoeveel voedsel er is in de Oosterschelde. Dat heeft gedeputeerde Jo-Annes de Bat (CDA, visserij) vandaag gezegd in de Statencommissie bestuur. Verschillende partijen toonden zich bezorgd over de visstand.