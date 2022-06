OM eist werkstraffen voor hennepkwekerij onder ‘Fazant’ in Walsoorden

Maar liefst zeven jaar na de inval door de politie verschenen vier niet-Zeeuwse verdachten maandag voor de rechter in Middelburg. De vijfde was afwezig, omdat haar advocate was verhinderd. De rechter vroeg zich verbaasd af waarom het zo lang moest duren. ,,We moeten agenda’s afstemmen want er liggen veel zaken”, zei de officier van justitie. ,,Het is filerijden van dossiers. En zaken met slachtoffers krijgen nou eenmaal voorrang.” Advocaten wilden dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk werd verklaard, maar de rechter ging daarin niet mee.