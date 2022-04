OM eist vier jaar cel voor mensensmokkel voor Zeeuwse kust en wil dat vrijgelaten Oekraïners worden teruggehaald

De twee Oekraïners werden een maand geleden door de rechtbank geschorst uit hun voorlopige hechtenis, omdat ze in hun vaderland wilden meevechten in de oorlog tegen Rusland. Deniz Urcun, advocaat van D.L., had de rechtbank gewezen op het besluit van president Zelensky, die Oekraïense gedetineerden vrijliet om te helpen in de strijd tegen de Russen. De Middelburgse rechtbank ging mee in het verzoek D.L en Y.K. vrij te laten.