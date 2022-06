OM eist 5 jaar cel voor smokkel van 21 Albanezen via Breskens

Een Zeeuwse botenverhuurder tipte de politie vorig jaar over een verdacht koppel, dat een boot had gehuurd. De kustwacht hield het vaartuig in de gaten en op 21 juni kwam het in Breskens tot een aanhouding. Aan boord van het jacht, dat door M. bestuurd werd, troffen controleurs maar liefst 21 Albanezen aan. De groep was vanuit Sint Annaland vertrokken en onderweg naar Engeland. M. en nog een persoon werden aangehouden.

Omdat hijzelf van Albanese komaf is, weet M. hoe graag veel landgenoten naar Engeland willen. Ze zien daar een betere toekomst. Via Facebook kwam hij in contact met een persoon die zeven mensen zou ronselen. ,,Maar er kwamen uiteindelijk 21 personen”, zei M. in de rechtbank. Per opvarende zou hij 1000 euro kunnen vangen, mits die persoon in Engeland aan zou komen.

Het OM vindt dat M. mensenlevens op het spel heeft gezet, ook al zag de Albanees dat zelf anders. ,,Ik ben zelf ook op het schip gestapt en het weer was goed”, zei hij. Volgens de officier waren sommige opvarenden bang en was de boot volgens deskundigen niet geschikt voor zo’n reis. Aan boord waren slechts acht zwemvesten.

Advocaat Arthur van der Biezen vond de strafeis veel te hoog. ,,Ze zaten niet in een rubberbootje, zoals vorig jaar november omsloeg bij Calais. Er zijn in 2021 22.000 mensen overgestoken naar Engeland en het is dus maar bij 0,01 procent misgegaan.” Hij vroeg de rechter een straf op te leggen, die gelijk is aan het voorarrest van dertien maanden.

Op 14 juli doet de rechtbank uitspraak.