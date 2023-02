Officier eist taakstraf voor mishandeling met de dood als gevolg in Goese apotheek

MET VIDEO Oekraïners zijn goud waard voor Yersekse onderne­mers, zoals bij De Viskêête: ‘Ze helpen me uit de brand’

De Viskêête in Yerseke is klein Oekraïne. Zeven vluchtelingen werken in het restaurant. Eigenaar Jaap van Stee is blij met ze. ,,Horecapersoneel is nauwelijks te vinden. Deze mensen helpen me uit de brand.”

7 februari