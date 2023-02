Oemoemenoe verschaft zich met ruime zege lucht in degradatiestrijd

Oemoemenoe–Zwolle 60-31: Hekkensluiter Zwolle kwam voor Oemoemenoe precies op het juiste moment op bezoek. Na twee uitnederlagen zakten de Middelburgers tot onder de degradatiestreep, zodat een zege van cruciaal belang was. Die kreeg voor de formatie van trainer Phil Leck al in de eerste helft gestalte. Door try’s van Yedney America (2), Matthijs Albregtse (2), Deniël van der Waal en Swen Seijbel en goed kickwerk van Pieter Goense liep Oemoemenoe uit naar 38-14. Ook na rust bleef Oemoemenoe, dat alleen in de voorwaartsen wat te duchten had van Zwolle, oppermachtig. In de driekwartlijn vonden de Middelburgers elkaar blindelings en Laurent Legrand (2), Deniël van der Waal en Matthijs Albregtse vonden allen nog een keer de trylijn.