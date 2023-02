Oekraïners mogen langer in Wemeldinge blijven, maar ze gaan wel verhuizen

De Oekraïense vluchtelingen in Wemeldinge kunnen langer blijven. Wel verhuizen ze de komende zomer naar een ander adres in het dorp. Omdat die locatie nog moet worden opgezet kan dat niet eerder.

Sinds 1 november 2022 worden er 40 tot 45 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in het hotel aan de Noordelijke Achterweg. Het gaat hierbij vooral om gezinnen. Dat verblijf was van begin af aan bedoeld als tijdelijk, tot 1 mei 2023, maar gaat daar nu ook langer duren. Naar verwachting zal de nieuwe locatie ergens in de zomer klaar zijn.

Quote De nieuwe opvangloca­tie kan enkele jaren gebruikt worden

Die nieuwe locatie is gevonden aan de rand van het dorp, aan de Wemeldingse Zandweg 21. Daar wordt een geheel nieuwe opvanglocatie uit de grond gestampt voor de Oekraïners. Op een weiland zullen diverse units worden geplaatst, maar dat kost uiteraard tijd. Daarom mogen de vluchtelingen tot die tijd op de huidige locatie blijven. Voor hoe lang de Oekraïners op de nieuwe locatie mogen blijft nog onduidelijk, daar doet de gemeente nog geen uitspraak over. Wel meldt Kapelle dat de locatie ‘enkele jaren gebruikt kan worden’.

Brief huis aan huis

De gemeente Kapelle doet zijn best om alles voor de vluchtelingen zo goed mogelijk te regelen. Maar ook aan de inwoners van Wemeldinge wordt gedacht. In heel Wemeldinge is een brief huis aan huis bezorgd met alle informatie daarin.

Daarnaast worden ook nog twee inloopmomenten georganiseerd in het dorp, waar inwoners terecht kunnen met hun vragen. Die momenten zijn op 21 februari (van 18.00 tot 20.00 uur) en op 22 februari (van 15.15 tot 17.15 uur) en burgemeester Constantijn Jansen op de Haar zal daar bij aanwezig zijn. Belangstellenden wordt verzocht zich aan te melden via bestuurssecretariaat@kapelle.nl of via 0113-333129.