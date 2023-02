Oekraïense vluchtelingen krijgen onderdak in Kruiningen

Het pand aan de Montessoristraat is volgens de gemeente op zich zeer geschikt voor de opvang van de vluchtelingen. Er moet nog wel wat verbouwd, zo komen er badkamers, een keuken en de ruimten moeten nog worden ingericht. De opvang is nodig omdat er nog steeds vluchtelingen naar Nederland komen. Daarnaast wonen er nog steeds Oekraïners bij particulieren en dat houdt een keertje op. Waarschijnlijk zal daarom een deel van de nieuwe bewoners uit de particuliere opvang komen. Hoewel er nu nog niks te zeggen valt over de samenstelling van de groep, is de verwachting wel dat het vooral om vrouwen en kinderen gaat. Wanneer de verbouwing klaar is en de vluchtelingen kunnen komen is nog niet bekend.