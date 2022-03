Oekraïense Viktoria helpt haar gastgezin: ‘Ik wil graag iets terugdoen’

Het moet iedere dag Earth Hour zijn om het klimaat te redden

Aan de oproep om zaterdagavond een uur lang de lichten te doven, werd in Zeeland niet massaal gehoor te geven. Toch verdwenen, in het kader van Earth Hour, op verschillende plaatsen markante gebouwen tijdelijk in de duisternis. Een van de deelnemers was de gemeente Kapelle. Daar begon Earth Hour zelfs zes minuten te vroeg, want om 20.24 uur doofden al de lichten van de hervormde kerk.

27 maart