Oekraïense Viktoria en haar gezin zijn één jaar in Nederland: ‘Mijn hart en ziel liggen daar’

Proces voor flexwonin­gen mag beginnen van gemeente­raad, maar locatie wordt mogelijk struikel­blok

Met krappe meerderheid heeft de gemeenteraad groen licht gegeven om verder te gaan met de procedure voor het bouwen van negen flexwoningen in Wissenkerke. De wens om te bouwen is erg groot. Maar dat wil nog niet zeggen dat het door gaat. Want de kans is aanwezig dat de locatie juridisch niet haalbaar is.