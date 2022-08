Oekraïense Maksym, Viktoria en Bogdan zijn eindelijk samen met hun hondjes: ‘Een onbeschrijflijk gevoel’

Archi en Buddy springen door de woonkamer in Vlissingen. Al dagen knuffelen Viktoria, Maksym en Bogdan zich suf met de Yorkshire terriers. ,,Ze zijn zó enthousiast dat we weer samen zijn. En wij ook. Het is een onbeschrijflijk gevoel”, zegt Viktoria. ,,Toen we de sleutel van het huis kregen, zijn we ze meteen gaan halen.” Maksym knikt. ,,Die hondjes hebben zó veel moeten doorstaan.”