Oekraïense Bogdan (6) gaat voor het eerst naar school in Domburg: ‘Wat als hij er helemaal niets van begrijpt?’

Serie Oekraïense vluchtelingenDOMBURG - De zesjarige Bogdan uit Oekraïne zit voor het eerst van zijn leven in een schoolklas. Niet in Zaporizhzhya, maar in Domburg. Tussen kinderen die hij niet kent, en die hij niet verstaat.

Zijn moeder Viktoria is óp van de zenuwen. Al om kwart voor twee drentelt ze heen en weer bij het hek van basisschool De Golfslag in Domburg, terwijl de school pas om twee uur uitgaat. ,,Ik maak me zo’n zorgen”, vertelt ze. ,,Wat als hij er helemaal niets van begrijpt? Hij spreekt geen woord Engels of Nederlands.”

Yuri (34), Maria (23) en hun zoontje Timor (6 maanden) en Maksym (34) en Viktoria (31) en hun zoontje Bogdan (6) ontvluchtten de oorlog in hun thuisland Oekraïne, en vonden onderdak in Zeeland. Hoe gaat het verder met ze? De PZC volgt deze twee gezinnen de komende tijd in een serie artikelen.

Maar in kleuterland blijken taalbarrières helemaal niet te bestaan. Bogdan rent net voor tweeën vrolijk de school uit. Eén van zijn nieuwe klasgenootjes komt hem achterna. ‘Bye bye!’, roept hij. Bogdan zwaait uitbundig terug. ,,Hij is mijn nieuwe vriend.” Viktoria lacht. ,,De juf heeft hem goed geholpen, en hij is braaf geweest. Ik ben zo opgelucht.”

Het is ruim drie weken geleden dat Viktoria (31), haar man Maksym (34) en Bogdan uit Oekraïne vluchtten. Via Egypte kwamen ze uit in Aagtekerke. Ze logeren in één van de vakantieappartementen van Jacco en Mara Houmes-Vlaander. Het Oekraïense gezin belandde in Zeeland, omdat Maksym een collega van Jacco is. Ze werken allebei als zeevarenden voor een Nederlands bedrijf.