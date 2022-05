Oekraiënse band GO_A komt naar Vestrock

Het festival is op 3, 4 en 5 juni. Op de eerste dag is Editors hoofdact, een dag later zijn dat Within Temptation en Martin Solveig. Op zondag is er een kinder- en volwassenenprogramma. Wie geen zin heeft in acts als K3 kan nu ook een ticket kopen, dat alleen zondagavond toegang geeft. Dan spelen onder meer Suzan & Freek. Een kaartje voor zondagavond kost 25 euro. Het volledige programma is nu, inclusief tijdstippen van optredens te vinden op de site van Vestrock.