Oefenderby voor Kloetinge en mogelijk weerzien met oude bekende

PvdA wil in augustus met leden om de tafel: ‘Dit schaadt de partij, zeker in Vlissingen’

‘Samen met de PvdA in de provincie en landelijk hebben we er alles aan gedaan om dit te voorkomen’, schrijft het gewestelijk bestuur van de PvdA dit weekend in een brief aan haar leden in Vlissingen. Daarmee verwijst ze naar de commotie die ontstond toen nieuws over geruzie binnen de partij vorige week naar buiten kwam.