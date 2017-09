Octopus duikt voor het eerst op in Zeeland

In beide gevallen is de vondst uniek voor Zeeland. "Dit is erg bijzonder, zeer spectaculair te noemen. Het is de eerste keer dat het dier is waargenomen in de Zeeuwse delta", zegt Van Bragt. Hij denkt dat het gaat om een verdwaald exemplaar dat is meegedreven met de stroom.



De duikers brachten hun waarneming nu pas naar buiten om een toeloop van duikers te voorkomen. Van Bragt verwacht niet dat de octopus nog steeds op dezelfde plek zit, maar wel dat de inktvis ergens in de omgeving rondzwemt.



De octopus heeft genoeg te eten in de Oosterschelde. "Het eet krabbetjes, garnalen en visjes. Daar zijn er genoeg van in de Oosterschelde, maar ik verwacht niet dat het zal leiden tot een populatie van achtarmigen in de Oosterschelde. Daar heb je er sowieso al twee voor nodig", lacht Van Bragt.