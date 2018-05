Nu vuur in de Hedwigepolder, straks water

NIEUW-NAMEN - Een laatste vlammend protest tegen de ontpoldering van de Hedwigepolder. Voor de allerlaatste keer verzamelt het comité Red onze Polders zich zaterdag in de Hertogin Hedwigepolder. Spandoeken gaan op de brandstapel. In 2022 staat de 300 hectare grote polder onder water.

,,Zo dom'', vindt Wilfried ('nee, geen achternaam') uit Koewacht. ,,Dit is zulke vruchtbare landbouwgrond en die geven we weg om te zorgen dat de haven van Antwerpen een twee centimer hoger waterpeil krijgt. Wereldwijd lijden mensen honger en wij zetten teeltgrond onder water. Het is een grof schandaal.''

De Hedwigepolder neemt zaterdag een zonnebad. De Hedwigepolder laat zich van haar mooiste kant zien. Jammer dat de polder straks volloopt met rivierwater, zegt sympathisant Annemie van Roy uit Zuiddorpe. Ze is één van de tientallen mensen die zaterdag is afgereisd naar de Hedwigepolder om de slotmanifestatie van Red Onze Polders bij te wonen. Op een veldje doet de snackverkoper goede zaken. Jan Otten speelt er een zelfgeschreven protestlied.

Verloren strijd

Het lijkt een vrolijke reunië, maar van binnen doet het pijn, zegt Magda de Feijter van Red Onze Polders. ,,We hebben twaalf jaar gestreden. Het was eigenlijk van meet af aan een verloren strijd, maar doordat er steeds uitstel kwam, hielden we hoop. Tja, als ik dan nu de spandoeken in rook zie opgaan, is dat toch triest. Ja, het is een emotionele dag...'' Ze zucht: ,,Het is het einde van een tijdperk.''

In 2005 spreken Nederland en België af de Hedwigepolder aan te wijzen als natuurcompensatiegebied bij de verdieping van de Westerschelde. Er rijst verzet, vooral in Zeeuws-Vlaanderen. Het comitié Red Onze Polders voert onder meer actie. Het lijkt te helpen. In 2009 haalt het kabinet op voorspraak van minister Gerda Verburg (Landbouw) een streep door het ontpolderen van de Hedwige. De natuurcompensatie kan elders aan de Westerschelde plaatsvinden. Bijvoorbeeld in de Welzinge- en Schorerpolder bij Vlissingen.

De Grontmij constateert in een rapport dat dat eigenlijk geen reëel alternatief is. De Europese Commissie is het daarmee eens. Het gedraal beu begint Vlaanderen een arbitragezaak tegen Nederland. Dat moet haar afspraken nakomen, vinden de zuiderburen. Het in 2012 aangetreden VVD-PvdA-kabinet zet de ontpoldering door. Onder andere grondeigenaar Gery de Cloedt blijft zich verzetten. Tervergeefs. De Raad van State oordeelt begin dit jaar dat de Staat door mag gaan met de onteigening van de grond.