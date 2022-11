Nu ook in Zeeland: opvallend nieuws en uittips op indebuurt.nl

Uitbreiding naar Zeeland stond al lang op de wensenlijst, vertelt redacteur Remi Mesu (26). ,,We konden hier niet achterblijven. Vlissingen en Middelburg zijn typisch steden waar genoeg te doen is, waar leuke ondernemers zitten en waar je als inwoner trots op bent. De afgelopen weken heb ik achter de schermen gewerkt om verhalen te maken die je straks online kunt gaan lezen. Mijn hoofd stroomt over van de ideeën, er is nog zoveel om over te schrijven.”

Indebuurt is in eerste plaats een platform voor inwoners en brengt positief nieuws. Mesu: ,,Welke nieuwe winkels gaan open, waar kun je met kerst lekker uit eten, wat is te doen in het weekend, wat zijn de favoriete plekken van stadsgenoten? Dat zijn dingen die je bij ons leest.” Mesu werkt vanaf de PZC-redactie in Vlissingen. Hij is bereikbaar via de twee websites en de Facebook- en Instagrampagina’s van indebuurt Middelburg en Vlissingen.