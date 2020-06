Nu ook Beate Uhse Licensing van sekswinkel Pabo uit Hulst failliet verklaard

HULST - Een dochterbedrijf van de vorig jaar failliet verklaarde sekswinkel Pabo 4.0 uit Hulst, is afgelopen dinsdag ook omgevallen. Het gaat om Beate Uhse Licensing dat ook handelde onder de namen AVN Adult Video en First Kick Fetish Factory.

De onderneming lijkt op het eerste gezicht vooral een lege huls: zonder onroerend goed, werknemers, voorraden of andere concrete vormen van waarde. Beate Uhse Licensing beheerde de filmrechten van pornovideo’s en handelde in dvd’s en andere beelddragers. Volgens curator Jan de Meester moet nog blijken wat de precieze waarde is van die filmrechten. Dat is op dit moment onduidelijk.

Pabo 4.0 hield de b.v. vorig jaar bewust uit het eigen faillissement, in de hoop op termijn toch wat schuldeisers terug te betalen. Dat mislukte jammerlijk. In april vroeg Pabo al surseance van betaling aan voor het bedrijf. Curator Jan de Meester kon na inventarisatie van de schulden en de beperkte activa niets anders doen dan het bedrijf failliet te laten verklaren.

Wel had Beate Uhse Licensing nog 20.000 euro op de bank staan. Voor de curator blijkt het moeilijk aan dat geld te geraken. “Dat is opvallend. De bank wilde het tegoed niet teruggeven. Daarvoor heb ik lang moeten aandringen en het is nog niet gebeurd. Dat is niet normaal.” Hij vermoedt dat de procedure bij de bank langer duurt vanwege het thuiswerken door bankmedewerkers.

Neergang van Pabo

Het moederbedrijf Pabo 4.0 werd vorig jaar failliet verklaard, na een eerdere wankele doorstart. Ook klanten van de bekende sekswinkel gingen daardoor massaal het schip in. Ze konden blijven bestellen via de webshop, maar de sekstoys werden nooit geleverd. Ze werden in totaal voor 300.000 euro gedupeerd. Curatoren Joost Willemen en Marjolein van Hutten, van Haans Advocaten, hulden zich vervolgens in stilzwijgen. Ruim 70 werknemers werden toen ontslagen. Sommigen hadden nog duizenden euro’s loon tegoed. De webshop werd vervolgens verkocht aan sekswinkel EDC uit Veendam.