Nu al meer steekincidenten met tieners dan in heel 2021, provincie Zeeland op plek drie

Lang niet iedere jongere heeft een mes op zak. Maar het wapenbezit onder jongeren neemt toe. Niet alleen in de vier grote steden, maar ook in Zeeland.

In Zeeland werden dit jaar al twaalf steekincidenten met tieners gemeld. Dit gebeurde het vaakst in Goes, vier keer. Daarmee staat Zeeland op de derde plek, op de lijst van provincies met de meeste steekincidenten. In Zuid-Holland zijn - net als de afgelopen twee jaar - de meeste gevallen gemeld. Met name in Rotterdam (11) en Den Haag (12) was het vaak raak. Gevolgd door Noord-Holland, waar achttien gevallen zijn gemeld. Voornamelijk in Amsterdam, in de hoofdstad werden vier steekincidenten met tieners gemeld.

Volgens Bianca Boender is het ‘geen dagelijkse kost dat iemand wordt neergestoken’. Zij is voorzitter van de beroepsvereniging voor kinder- en jongerenwerkers (BVjong) en zelf jongerenwerker in Zuid-Holland. Ze vervolgt: ,,Sinds 2019 zie je dat het wapenbezit onder jongeren omhoog is gegaan. Er zijn steekincidenten en je ziet het extreme geweld daarin groeien. Maar we kunnen niet zeggen dat alle jongeren wapens bij zich hebben of bang zijn dat ze gestoken worden.”

Middelburg en Vlissingen

Volgens meldingen van de politie zijn er sinds het begin van 2022 meer dan vijftig steekpartijen geweest waarvoor tieners verantwoordelijk worden gehouden. De jongste verdachte was op dat moment dertien jaar oud. Dit jaar zijn er negen mensen om het leven gekomen bij de steekpartijen door tieners. Twee daarvan vonden plaats in Zeeland: in Middelburg en Vlissingen. De andere incidenten vonden plaats in Hoorn, Amsterdam, Horst, Rosmalen, Breda, Vlaardingen en Nijmegen.