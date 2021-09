NS blundert met treinstations in Zeeuws-Vlaanderen: ‘Een suffe fout. Had niet mogen gebeuren’

Zit een vormgever zich nu heel hard te schamen in een hoekje?

,,Dat mag ik hopen!” zegt NS-woordvoerder Arno Leblanc. ,,Het is een heel suffe fout. Het had niet mogen gebeuren. We gaan dit bij de afdeling vormgeving nog wel even goed onder de aandacht brengen. Want het is ook helemaal niet zo dat Zeeland voor ons ver weg is. Er wonen collega's van ons en we komen er een paar keer per uur. Bovendien gaat er de komende tijd ook heel veel in Zeeland gebeuren op het gebied van reizen per trein. Dus we hebben Zeeland echt wel goed in beeld. Deze fout is gewoon heel vervelend.”