North Sea Port ziet overslag stijgen, maar waarschuwt voor gevolgen van sancties tegen Rusland

TERNEUZEN - Nog even, dan kun je wonen in de oude gereformeerde kerk in de Noordstraat in Terneuzen. Boven restaurant d’Ouwe Kercke wordt nu nog driftig getimmerd, geboord en getegeld. Maar vanaf eind mei kun je in bad voor een authentiek glas-in-loodraam.

12 april