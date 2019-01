North Sea Port pleit voor uitstel Brexit

,,Ons inziens dient - als de Brexit een feit is - dit ordelijk en vlot te verlopen. Als dit betekent dat er uitstel dient te zijn, dan lijkt ons dit nuttig”, zegt een woordvoerder van North Sea Port. Ook Havenbedrijf Antwerpen pleit voor uitstel, nu het Britse parlement in grote meerderheid de deal die premier Theresa May heeft gesloten met de Europese Unie heeft verworpen.

Papierwinkel

Het is nog onduidelijk of er een harde Brexit komt. Het Verenigd Koninkrijk zou volgens afspraak de Europese Unie op 29 maart verlaten. Een harde Brexit zonder overeenkomst en overgangsperiode leidt tot een flinke papierwinkel, zowel voor de export van producten als voor het uitzenden van personeel naar het Verenigd Koninkrijk.

Grenscontroles

Naast terugkeer van grenscontroles heeft een Brexit gevolgen voor tarieven, logistieke ketens, certificaten, licensies en gezondheids- en veiligheidseisen voor producten. De rompslomp in de havens van North Sea Port zal zich met name voordoen in het containervervoer en het roll-on-roll-off-verkeer zoals autoschepen.

Voedsel