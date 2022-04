North Sea Port en Port of Göteborg zetten samen netwerk van middelgrote Europese havens op

VLISSINGEN - North Sea Port - waaronder de havens in Vlissingen en Terneuzen vallen - en de Port of Göteborg gaan intens samenwerken.

De Nederlands-Belgische havens van North Sea Port en het Zweedse Port of Göteborg hebben wel wat met elkaar. Er is onder meer de band met de fabrieken van Volvo Car die in beide havens zijn gevestigd. En dagelijks varen er roll-on-roll-off-schepen van DFDS tussen Göteborg en Gent.

Netwerk van middelgrote Europese havens

North Sea Port is de nummer tien van Europa als het gaat over de goederenoverslag via zeevaart. Port of Göteborg is de grootste haven van Scandinavië. Met deze ervaring gaan de twee havens samen van start met het opzetten van een netwerk van middelgrote Europese havens. Zo willen ze tussen gelijkaardige havens kennis uitwisselen en verdere samenwerking tussen deze havens onderzoeken.

De havens willen bovendien hun commerciële belangen versterken en de goederenstromen tussen beide havens ondersteunen. Ze willen ook kennis en goede voorbeelden met elkaar delen op het gebied van energiebeheer in de haven. Het gaat dan om de invoering van hernieuwbare energiebronnen, milieubeheer en duurzaam havenbeheer. Hiervoor zal onderzoek naar verdere digitalisering worden uitgevoerd. In dit verband gaan de havens in de toekomst medewerkers uitwisselen.

De havens gaan ook na of ze samen projecten voor Europese financiering kunnen indienen op het vlak van duurzaamheid, energietransitie, digitalisering en het Europese vervoersnetwerk.

De overeenkomst die North Sea Port en de Port of Göteborg hebben getekend, geldt voor vijf jaar.