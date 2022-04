Norbert groeit op als zoon van burgemeester in Aardenburg

,,Hij kon er burgemeester worden in 1962, het was zijn eerste post als burgemeester. De commissaris van de Koningin vond dat hij dan wel getrouwd moest zijn. Een ongehuwde burgemeester kon toen niet. Het heeft het huwelijk van mijn ouders bespoedigd, denk ik.

Ik ben geboren in Aardenburg in 1964 en ik heb twee jongere broers, Thijs en Wouter. We woonden op Markt 6, pal naast het gemeentehuis. Als we jarig waren mochten we met onze driewieler een taartje brengen naar het stadhuis. Aardenburg was voor mij één groot speelparadijs.”